萬聖節變血腥週末　美國多城槍擊至少6死｜有片

美國多個城市的夜生活區萬聖節周末（10月31至11月1日）接連發生大規模槍擊，至少6人死亡、數十人受傷。



據美國公共廣播公司（PBS）周日（11月1日）報道，槍擊事件發生最嚴重的地區是達拉斯音樂及夜店區迪普埃倫（Deep Ellum），周六晚約75分鐘內接連三宗槍擊，4死15傷；警方稱已拘捕多人，案件是否相關仍在調查，區內事前曾加強警力。

阿拉巴馬州伯明翰年度「魔城經典賽」（Magic City Classic）美式足球賽散場後，場外兩宗槍擊1死8傷，近7萬名觀眾入場觀賽；特拉華州紐瓦克特拉華大學附近周六晚6人中槍；伊利諾伊州布盧明頓（Bloomington）周日凌晨槍擊致一名19歲女子死亡、另一人危殆。

2026年10月31日，美國多地發生槍擊案，影片顯示觀眾手持手機拍攝第一視角，背景傳出多聲槍響。（影片截圖）

阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）阿肯色大學附近周日凌晨亦有6人中槍送院，初步調查顯示槍擊前曾發生爭執，暫無人被捕。

萬聖節專門店周五亦成襲擊目標：加州費爾菲爾德（Fairfield）一間 Spirit Halloween 遭針對性襲擊，一名懷孕的31歲女子死亡、6人受傷；密歇根州麥迪遜海茨（Madison Heights）一間分店則有一名21歲男子中槍身亡。