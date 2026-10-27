巴西學生受困廁所　女教師爬牆遞鑰匙　腳下石膏板突崩塌墜樓身亡

巴西聖保羅州瓜魯柳斯（Guarulhos）日前發生一宗死亡事故，一名在語言學校工作的24歲女教師，發現一名學生受困廁所，於是爬到學校上層，試圖從窗戶將鑰匙遞給學生，沒想到腳下的石膏板結構地板突然崩塌，導致她墜樓，最終傷重不治。



試圖從窗戶遞鑰匙 地面突崩塌墜亡

綜合外媒報道，24歲的納亞拉（Nayara do Carmo Silva）是位於瓜魯柳斯塔馬西亞花園區（Jardim Tamassia）的Fisk語言學校教師兼教學協調員。據聖保羅州公共安全廳（SSP-SP）表示，納亞拉當時正試圖幫助一名被困在廁所的學生，為了從窗戶將鑰匙遞給對方，她爬到了建築物上層。不料，救援過程中，一處石膏板結構突然坍塌，導致納亞拉從樓梯附近墜落。

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警消趕抵現場 女教師仍傷重不治

當地軍事警察與行動緊急醫療服務（SAMU）接獲通報後，緊急趕抵現場，但納亞拉仍因傷勢過重不治。消息傳出後，不少網友在社交媒體上表達哀悼。一名家長形容納亞拉「非常貼心、親切、敬業」，並寫道：

Nay老師教過我的兒子！得知這個噩耗，我們感到非常難過！願上帝保佑她！也向她的家人、朋友和學生致以最深切的慰問！

該案已在瓜魯柳斯第9警察分局登記為可疑死亡案件。警方已要求刑事鑑識研究所（IC）進行專家鑑定，並安排法醫研究所（IML）進行相關檢查，以釐清事故發生經過及確切原因。

學校也在社交媒體上發表聲明，對納亞拉的離世表達哀悼，並強調她對教育工作的熱情，以及對學生的關懷。校方宣布，為悼念逝者，所有課程與活動將暫停至10月25日。

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