巴西男赴友葬禮後坐亡父墳墓竟塌陷　跌入墓穴當場殞命　隔天安葬

巴西日前發生一宗死亡意外，一名男子前往墓園參加朋友的喪禮，隨後走到同一座墓園內父親的墓地，並坐在父親的墓穴水泥蓋板上。不料，蓋板突然塌陷，導致他跌入父親的墓穴，救援人員抵達前便已死亡。隔天，他便被安葬在同一座墓園。



參加友人葬禮後走向父親墓地 坐上墳墓蓋板釀意外

綜合巴西媒體《環球報》（O Globo）、《紐約郵報》等外媒報道，48歲的馬薩羅（Adilson Marsaro）10月21日在利尼亞雷斯（Linhares）的聖若澤市立公墓（São José Municipal Cemetery），參加一名因交通事故身亡的熟人的葬禮時，遭遇這宗意外。

圖為48歲死者馬薩羅（Adilson Marsaro）。（《紐約郵報》截圖）

據《環球報》報道，掘墓人布拉文（Nazaré Bravin）表示，馬薩羅在朋友的葬禮上向在場人士致意，並將電單車和頭盔留在朋友的墓地，隨後走向父親的墓碑。

圖為事發的聖若澤市立公墓（São José Municipal Cemetery）。（《紐約郵報》截圖）

當時，馬薩羅坐在父親墳墓的混凝土蓋板上，沒想到蓋板突然塌陷，導致他墜入下方的墓穴。墜落時發出的巨響引起附近哀悼者注意，眾人隨即撥打急救電話，但救援人員抵達時，馬薩羅已經死亡。隔天，他被安葬在發生事故的同一座墓園。

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諸靈節將至 當局呼籲民眾前往墓園提高警覺

利尼亞雷斯市政府（Linhares City Hall）在聲明中表示，對21日下午發生在聖若澤公墓的事件深感遺憾，並向死者家屬及朋友致上慰問。

當局也提醒，隨著諸靈節（Dia de Finados，又譯追思節）將近，預計墓園訪客人數將增加，呼籲民眾前往這座埋葬近1.8萬人的公墓時，務必提高警覺、採取「額外的預防措施」。聲明指出，墓地的維護責任屬於家屬，並再次提醒民眾前往墓園時應注意安全。目前，警方仍在調查馬薩羅的死亡事件。

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