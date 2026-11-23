美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在全新紀錄片《Melania: The Series》中透露，她曾告誡20歲兒子巴倫（Barron Trump）約會要小心，直言「外面的世界很危險」。



美媒《Page Six》11月21日報道，梅拉尼婭在亞馬遜Prime Video播出的紀錄片中說：「我常說外面是個危險的世界。」她又稱會叮囑兒子「要小心」。

她強調，無論發生何事，她永遠是巴倫最強後盾：「我會永遠在他身邊。我們對生活的溝通非常開放，我會永遠在他身邊，一直都是。他知道他是我的優先事項，永遠都會是。」

圖為2024年11月6日選舉夜，時任美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

56歲的梅拉尼婭亦笑稱自己是「非常酷的媽媽」，並經常向巴倫提醒這一點。她形容巴倫「非常自信」，希望他能走出自己的路，又在片中與總統特朗普（Donald Trump）同車時讚賞兒子擁有「了不起的頭腦」，直言「我愛他」。

巴倫現為紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business）三年級生，一直甚少公開感情生活。

《Page Six》去年獨家報道，巴倫曾為約會而封鎖特朗普大廈一整層，消息指在家約會純粹出於安全理由。紀錄片影集《Melania: The Series》於11月20日首播，其首部同名院線紀錄片《Melania》則於同年1月在影院上映。