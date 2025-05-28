哈佛傳因拒收特朗普小兒子巴倫遭報復 梅拉尼婭發聲澄清
撰文：劉耀洋
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隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學（Harvard University）的衝突愈演愈烈，網上流傳特朗普打壓哈佛，是為了報復其小兒子巴倫（Barron Trump）不被該校錄取。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）5月27日透過第一夫人辦公室作出澄清，指巴倫根本沒有申請入讀哈佛。
美國《紐約郵報》報道，第一夫人的通訊負責人克萊門斯（Nicholas Clemens）周二針對上述消息作出回應，強調巴倫沒有申請入讀哈佛大學，而任何聲稱他曾申請入學的說法都是「完全錯誤」（Completely false）。
巴倫2024年春季從佛羅里達州的牛津劍橋學院（Oxbridge Academy）畢業後，升讀紐約大學並已於5月初完成其大一學年，預計將於2028年畢業。
外媒早前報道，巴倫選擇就讀紐約大學，打破家族成員一貫入讀賓夕法尼亞大學或喬治城大學的傳統；再加上特朗普透露，有幾間學校向巴倫發出入學邀請，卻未透露具體是哪些學校，因而引發外界對巴倫遭包括哈佛在內名校拒錄的猜測。
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