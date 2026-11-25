美媒11月24日報道，一架從美國波士頓（Boston）出發的達美航空客機上周四（20日）在起飛前遭遇一次不尋常的延誤。機上乘客攜帶的貓咪突然「越獄」，逃出寵物籠在機艙內自由活動，令機長不得不暫停滑行。空中交通控制塔的人員聽到這原因後都忍不住笑聲，並幽默回應：「祝你美好的一天，喵！」（have a good day. Meow！）



美國霍士新聞（Fox News）及《紐約郵報》報道，該客機當日準備飛往佛羅里達州坦帕市（Tampa），事發時飛機正在跑道滑行準備起飛。沒想到飛機滑行途中，機上突然有貓咪跑出寵物籠。

據航空管制即時廣播平台ATC.com上的音訊顯示，機師在起飛前突然透過無線電向控制塔請求暫時在跑道上停留，並指機艙內發生了一些情況。待機組人員將貓咪重新安置回運輸籠後，機長才向控制塔說明：「謝謝配合，我們（剛剛）有一隻貓在機艙亂跑。」

對此，控制塔人員笑着回應：「這還真是第一次遇到。」他最後還在開玩笑補上一聲「喵」，把機師也逗笑。雖然飛機起飛時間延誤，但最終仍準時到達目的地。

報道引述達美航空規定，旅客攜帶寵物搭飛機時，必須全程將牠安置在寵物籠內，不能任意讓其離開籠子。

對於為何貓咪逃脫會導致飛機終止起飛，佛羅里達州的航空專家​阿羅約（Steven Arroyo）受訪時解釋指，如果乘客離開座位或有動物在機艙內逃脫，機師按規定必須停止起飛程序。