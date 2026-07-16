世界盃｜美斯等阿根廷球員撿到水樽　英軍門將「神奇貓紙」全看光

北京時間7月16日，2026美加墨世界盃半決賽，阿根廷2-1逆轉英格蘭晉級決賽。賽後，場上出現有趣一幕，阿根廷隊球員撿到了英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）的水樽，上面印着為12碼大戰準備的「戰術貓紙」。



美斯等阿根廷球員隨即聚集在一起，對着水樽研究起了起來。根據照片，水樽上詳細列出了阿根廷球員主罰12碼的習慣，以及相應的撲救方案。

本場比賽中，英格蘭隊憑藉安東尼哥頓（Anthony Gordon）在第55分鐘的入球取得領先，但阿根廷隊隨後發起猛攻，安素費南迪斯（Enzo Fernandes）在第85分鐘禁區外遠射破網，扳平比分。第90+1分鐘，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）禁區內頭槌破門，阿根廷絕殺英格蘭。

英國《地鐵報》指出，現在許多守門員都習慣給自己的水樽印上「戰術貓紙」，列出對方球員的射門習慣。在2024年歐洲杯1/4決賽中，比克福特曾充分利用資料，在12碼大戰中撲出了瑞士隊球員文路爾艾簡治（Manuel Akanji） 的射門，幫助英格蘭隊取勝。

對陣阿根廷的比賽中，比克福特顯然為12碼大戰做好了充分準備。阿根廷隊扳平比分後，英格蘭曾試圖將比賽拖入加時賽乃至12碼大戰。然而，隨着阿根廷在補時階段打入制勝一球，這場比賽最終無需進行12碼大戰就分出了勝負。

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