俄羅斯監獄截獲「運毒貓咪」　項圈藏毒草叢落網還一臉無辜｜有片

俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）一間監獄發生「貓咪運毒案」，監獄人員在巡邏時發現一隻貓咪企圖潛入監獄，故將其攔截，其後在牠脖子上頸圈中發現毒品。當局懷疑是有不法份子企圖透過此方式將毒品偷渡給獄中囚犯，涉事貓咪在經過檢查，確認無恙，隨後被放歸野外。



事發於7月21日，正在下諾夫哥羅德第17監獄（Penal Colony No. 17）周邊巡邏的人員，在草坪上發現一隻企圖闖入監獄的貓咪。

從網上的片段可見，涉案貓咪被攔下後，監獄人員發現牠脖子上有個可疑的頸圈，並從牠身上脫下來。而貓咪的反應頗為冷靜，還展示了一臉無辜的可愛表情。

俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）指出，這名「毛茸茸的罪犯」身上佩戴兩件自制的布料項鍊，其中藏有禁止給囚犯使用的違禁品，並「企圖在潛入監獄後，將這些物品交給囚犯」。

2026年7月21日，俄羅斯下諾夫哥羅德，一隻運送毒品的貓咪企圖潛入當地一間監獄，圖為藏在貓咪所佩戴項圈內的毒品。（俄羅斯聯邦監獄管理局）

監獄人員隨後從貓咪身上取下項圈，並在緝毒犬隻的檢查下，確認項圈中的一件綠色物品，以及一件白色物品中藏有毒品。俄羅斯聯邦監獄管理局補充，裝有毒品的項圈已被沒收。

2026年7月21日，俄羅斯下諾夫哥羅德，一隻運送毒品的貓咪企圖潛入當地一間監獄，圖為藏在貓咪所佩戴項圈內的毒品。（俄羅斯聯邦監獄管理局）

俄羅斯聯邦監獄局未公布檢獲的毒品為何種物質。