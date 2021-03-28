NASA：「混亂之神」小行星在一百年內不會威脅地球

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-28 08:01

美國太空總署（NASA）3月26日表示，一枚以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星在未來一百年內都不會對地球構成威脅。

「阿波菲斯」在2004年首次被發現，並被NASA列為威脅名單。有天文學家曾估計這枚寬度約340米、撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）的小行星可能在2029及2036年兩度接近地球。NASA當時強調「阿波菲斯」不會在這兩個時間點衝擊地球，但沒排除2068年發生碰撞的風險。

「阿波菲斯」的寬度超過一千英尺（約308公尺），撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）。圖為2012年拍攝阿波菲斯的樣貌。（NASA）

NASA近地天體研究中心（Center for Near-Earth Object Studies）26日的聲明則指出，經過計算後，「阿波菲斯」沒可能在2068年衝擊地球，而且至少在未來一百年都不會受它影響，因此將它從威脅名單上除名。

「阿波菲斯」3月較早時飛越距離地球1700萬公里時，科學家透過雷達觀測，更新「阿波菲斯」與太陽周圍的軌道。他們預測「阿波菲斯」會在2029年4月13日飛到距離地球3.2萬公里的位置，屆時為天文學家提供一個近距離觀測的機會。