西班牙「時間旅行者」稱人類2027滅絕　貼「未來」照片到處無人蹤

環球趣聞
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又見時空旅人？西班牙一名網友聲稱日前一覺醒來發現自己穿越時空至2027年，同時提供多則來自「未來的影像」作為證明，透露人類將在6年內完全消失殆盡，自己則是「唯一的倖存者」，引發大批網友熱議。 連平常人聲鼎沸的地鐵站也都沒人。

餐廳車站百貨公司燈火通明但無人影　點擊放大瀏覽他分享的「未來照片」▼▼▼

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據英國《每日星報》報道，哈維爾（Javier）將TikTok帳號設為unicosobreviviente，意指「唯一的倖存者」，上月13日開始於平台分享多則影片，表示剛睡醒就發現自己身處2027年的西班牙，短短6年內人類絕種，服飾店雖堆滿商品也不見人影，街道上隨處可見荒廢的建築、轎車及公共設施，就連燈火通明、平常充滿人潮的地鐵站、教堂等場所都極為冷清。

哈維爾數支「獨自倖存」影片吸引約130萬名粉絲討論，不過也有人質疑，在人類絕種情況下，如何使用電力及網絡分享。實際上，過去也有一名自稱「來自未來信使」的網友做出許多預測，包括美國國會將否決2020年大選結果，並由眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）成為總統等，但事實上卻是拜登（Joe Biden）勝選，徹底被打臉。

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阿南德2021年還有以下預言，更表示要到這個月才會好轉▼▼▼

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阿南德提出的7大解決危機辦法▼▼▼

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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