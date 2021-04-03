王室發布英女王與子悠閒散步照片　梅根「核彈級」訪問播出後首次

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-03 17:27

英國王室4月2日發布英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與王儲查理斯王子 （Prince Charles）在花園散步的相片。當天是耶穌受難日。

王室當天發布查理斯和英女王3月23日在浮若閣摩爾宮（Frogmore House）的花園漫步時的合照。照片顯示，女王身穿墨綠色斗篷大衣，以及頭上綁着一條絲巾，查理斯也穿着一件啡色外套。兩人面露笑容地站在公園，兩人後方有櫻花和水仙花盛開。浮若閣摩爾宮位於溫莎堡（Windsor Castle）以南約半英里（約0.8公里）。

查理斯王子次子哈里王子（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費訪問，在3月7日播出。由於梅根在訪問中稱自己嫁入王室後備感孤立，甚至指出有家族成員稱不知道小王子出生後膚色有多深，這些負面的言論對王室形象話成衝擊。英女王因此發布簡短聲明，稱會認真看待事件，並私下處理。

從英國王室發布的照片看來，英女王母子倆生活如常，未受哈里及梅根訪問內容曝光影響。

圖為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與查理斯王子（Prince Charles）3月23日在浮若閣摩爾宮（Frogmore House）散步。（Twitter@RoyalFamily）

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伊利沙伯二世3月31在薩里郡（Surrey）拉尼米德（Runnymede）出席澳洲皇家空軍成立100周年紀念活動，這是女王2021年第一次親身出席公開活動。

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