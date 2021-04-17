日本人上網找精源非正規難監管　30歲東京上班族已「捐精百次」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 14:03

日本近年來在社交網站上大量出現捐精的相關貼文。許多不孕又希望獲得孩子的夫妻，紛紛在網路上的非正規管道，取得捐助者的精子。如此現象也引起專家關切，認為必須及早立法管制。

根據日本媒體《讀賣新聞》報道，如果在twitter上搜尋「精子提供」或「精子斗內（贊助、捐獻）」等TAG，會發現相關貼文超過300件，而且多數是近年新增的文章。一位31歲的女性A女士受訪表示，當初她就是在社交網站上找到捐精對象，才順利生出女兒。

A女士指出，她在結婚之後，丈夫才檢查出有無精子症。醫生隨之提案可以藉由正規管道，募集「第三者精子人工授精」。兩人雖然接受提案，但等待醫療機關的程序，至少得花上一年。考慮到年紀愈大懷孕愈不利，於是兩人決定一邊等醫院的消息，一邊開始上網，找尋願意捐精的對象。

最後，他們找到一位和丈夫同血型的男性，確認健檢報告沒問題之後，兩人決定採用該男性的精子，產下一位女兒。A女士說，到最後她連捐精者的名字都不知道，就這樣接受了他的精子。但也是多虧了他，才能讓女兒誕生於世。

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報道指出，過去醫療機關的正規捐精，經常都是由醫學生匿名所提供的。但由於近年來的觀念認為，受捐助者有權知道捐助者的身份，因此匿名性愈來越愈維持，影響到提供者的意願，也讓許多醫療機關紛紛結束提供捐精的服務。

再者因為晚婚化，有不孕疑慮的夫妻數量愈來愈多，加上也有想要扶養小孩的同性情侶等等，反而讓捐精需求大幅增加。為了填補供需，造就了社群網站上大量出現自願捐精者。有一位30多歲的東京男性上班族，就至少捐精超過100次，並且表示仍願意繼續捐精。

不過這樣的現象，也引起專家們的關切。日本順天堂大學生命倫理的助理教授認為「因不孕症而煩惱的人們是抱持着抓浮木的心態去找捐精者。但如今這領域已經成為了無法地帶」，指出為了避免狀況發生，必須嚴格規範出捐精者的親屬身份，並立法管制才行。

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