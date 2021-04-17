印度女子超怕曱甴「見到就搬家」　短短3年搬屋18次夫終崩潰休妻

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

「蟑螂」繁殖能力超強，不少人稱之為小強，許多女性看到牠出沒，常會被嚇得花容失色，甚至是驚聲尖叫。印度中央邦一名人妻非常害怕蟑螂，每次看到除了嚇得大叫外，還堅持一定要搬家，短短3年內就搬了18次，日前她的丈夫終於受不了親友的訕笑和鉅額開銷，氣得要求離婚。

根據印度媒體《Times Now》報道，該名來自中央邦博帕爾（Bhopal）的人妻，2017年和丈夫結婚，原本過着平凡夫妻的日子。2018年某日，人妻在家中廚房發現蟑螂，當場嚇得驚聲尖叫，整個人像是發瘋似地跑出屋外求救，驚動了全家人，事後她就堅持要求搬家。丈夫經過此事得知，原來妻子對蟑螂存有莫大恐懼，最後就同意對方要求。

不料，從那次之後，人妻只要看到家中有蟑螂，就會要求丈夫搬家，3年來一共搬家了18次。期間丈夫見這樣下去不是辦法，為了幫助妻子克服恐懼，帶著她四處求助各大醫院的精神科，還曾到印度最著名的全印醫學科科學院（AIIMS）就診，但人妻卻拒絕服藥，也不認為自己有精神疾病，甚至還把一切責任歸咎於丈夫。

夫妻倆因為家中出現蟑螂一事，3年來已經搬了18次家，丈夫承受不了經濟壓力和親友的嘲笑，日前已向妻子提出離婚。儘管夫妻倆曾到調解家庭問題的「BHAI福利協會」尋求幫助，就連組織的創辦人艾哈邁德（Zaki Ahmed）都親自出馬，但似乎仍不見成效，丈夫宣稱將會尋求法律途徑訴請離婚。

【相關圖輯】慎入！日男眾籌680萬円開昆蟲餐廳　幻想與曱甴拍拖、蟋蟀當零食

+25
+25
+25

【相關圖輯】日本MUJI推出「蟋蟀仙貝」　味道好熟識　「但諗起係昆蟲有啲驚」

+2
+2
+2
日本街頭現昆蟲零食販賣機　蚱蜢蠍子蜘蛛任君選擇索價97港元起
打擊露營垃圾蟲　泰國政府奇招：垃圾連告票速遞到府
歐洲食安局開綠燈　麵包蟲獲認證可安全食用
昆蟲界的逃生王　被青蛙吃進肚子後竟能自行從「另一出口」爬出
泰翁牙洞拉出12白蛆蟲　醫生稱蟲蠅築巢原因　跟這生活習慣有關
韓美女YouTuber靠生吃章魚鯨吞昆蟲爆紅　被轟虐待動物終刪除影片
美10歲女童河邊戲水遭食腦變形蟲入侵　語無倫次後昏迷惜最終不治

延伸閱讀

撞見樹上「無頭生物」英女求救　真相出爐眾人全笑翻

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。