印度女子超怕曱甴「見到就搬家」　短短3年搬屋18次夫終崩潰休妻

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 17:44

「蟑螂」繁殖能力超強，不少人稱之為小強，許多女性看到牠出沒，常會被嚇得花容失色，甚至是驚聲尖叫。印度中央邦一名人妻非常害怕蟑螂，每次看到除了嚇得大叫外，還堅持一定要搬家，短短3年內就搬了18次，日前她的丈夫終於受不了親友的訕笑和鉅額開銷，氣得要求離婚。

根據印度媒體《Times Now》報道，該名來自中央邦博帕爾（Bhopal）的人妻，2017年和丈夫結婚，原本過着平凡夫妻的日子。2018年某日，人妻在家中廚房發現蟑螂，當場嚇得驚聲尖叫，整個人像是發瘋似地跑出屋外求救，驚動了全家人，事後她就堅持要求搬家。丈夫經過此事得知，原來妻子對蟑螂存有莫大恐懼，最後就同意對方要求。

不料，從那次之後，人妻只要看到家中有蟑螂，就會要求丈夫搬家，3年來一共搬家了18次。期間丈夫見這樣下去不是辦法，為了幫助妻子克服恐懼，帶著她四處求助各大醫院的精神科，還曾到印度最著名的全印醫學科科學院（AIIMS）就診，但人妻卻拒絕服藥，也不認為自己有精神疾病，甚至還把一切責任歸咎於丈夫。

夫妻倆因為家中出現蟑螂一事，3年來已經搬了18次家，丈夫承受不了經濟壓力和親友的嘲笑，日前已向妻子提出離婚。儘管夫妻倆曾到調解家庭問題的「BHAI福利協會」尋求幫助，就連組織的創辦人艾哈邁德（Zaki Ahmed）都親自出馬，但似乎仍不見成效，丈夫宣稱將會尋求法律途徑訴請離婚。

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