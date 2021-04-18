日本小學「超長數學題」瘋傳　網民：好像推理小說的開頭

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-18 15:25

許多家長會特別抽空陪小孩做作業，隨着題目愈來愈多元，經常連大人也要思索一陣子才能解答，一名日本家長分享就讀小學兒子的數學作業，掀起一陣討論，然而大家關注的並非題目難易度，而是出題者敘述實在太詳細。

日本一名家長在Twitter分享小學4年級兒子的數學習題，因敘述方式文情並茂，立刻在網絡上掀起討論，微博上也有網友提供中文翻譯。

題目大意為，這是15年前的故事，當天小百合乘搭從上野車站發出的夜間列車，乘坐了8個小時，來到被白雪覆蓋的青森車站。這一路上，雖然列車裏有很多乘客，不過每個人都不發一語，只聽見風聲嗖嗖地響徹整節車廂。小百合在青森車站等了20分鐘，乘搭青函連絡船，就是從青森車站通往函館車站的航線，橫越津輕海峽。小百合想起那段難過往事，看着沿途被凍壞的海鷗一直哭泣。不過冬天的津輕海峽非常美。就這樣，時間不知不覺流逝5個小時50分鐘，小百合終於抵達目的地，涵館，「請問小百合抵達涵館已經幾點了？」

由於題目細節敘述太詳細，除了微博之外也有網友轉發到PTT，網友紛紛留言直呼，這個題目非重點的東西太多，感覺不是考數學計算而是考語文閱讀能力，「這題廢話太多，真的看得很痛苦」、「出題的是在寫小說吧」、「閱讀式考題」、「日本數學也是考語文嗎」、「難怪當初數學老師說不是你不會數學是你語文爛看不懂題目」、「好像推理小說的開頭」。

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