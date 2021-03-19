貓咪化身伴讀書僮！「邊吸邊寫」超提神　監督少主做功課

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-19 08:02

這樣還不考一百分！台灣板橋網友Maggie Yeh在Facebook社團分享，家中貓咪「哈尼」與孩子「邊吸邊寫」功課的逗趣畫面，女兒正專注的寫作業，一旁的喵老師也坐得直挺挺，伸出山竹手饋在桌上，正在監督著她寫功課，萌貓厭世的眼神彷彿像在說，「還不趕快寫完陪我玩啊.......」，讓飼主不禁PO網表示，「忍耐一下！姊姊作業就快寫好了。」

飼主Maggie yeh接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，英國短毛貓哈尼是個小男生，很貪吃也很愛玩，同時還是一個脾氣好的呆萌貓，從小與孩子一起成長，更有著如手足般的情感。從畫面中可以看見，萌貓連寫作業也要在旁陪（監）伴（督），明明眼神露出厭世神情，但依然願意呆坐在那「讓她吸」；飼主更補充她們相處的情形，不管是寫功課還是練琴，哈尼都會當跟班，就連睡覺時間，也會主動跳上女兒的床一起入眠。

按下圖看清哈尼與飼主女兒相處點滴！👇👇👇

吸一吸提神又醒腦！飼主將女兒邊吸貓邊寫作業的有趣模樣，分享到Facebook社團「貓咪也瘋狂CrazyCat club」，吸引萬名網友按讚，也有不少網友羨慕表示，「考試幾罷分」、「考試都考100分呢」、「可愛的伴讀小書童～」、「完了這個會上癮XD」、「看來以後工作也這樣做，效率立馬提高百分之一萬」、「天天吸貓考試都一百分」、「山竹手好萌啊！」、「喵：這題我也不會.....」、 「實驗證明，吸喵有助提升工作能力」。

同場加映：其他貓咪爆笑故事！

台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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