Lady Gaga愛犬被擄案5人被捕　數項控罪可不輕

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-30 09:17

美國樂壇天后Lady Gaga的法國鬥牛犬Koji和Gustavo於2月24日被搶走，2月26日尋回。事件有新進展。洛杉磯（Los Angeles）警方4月29日稱5人被捕，包括將狗兒送回警察局的女子。

加州（California）洛杉磯警察局（LAPD）當天在一份聲明中稱，傑克遜（James Howard Jackson）、懷特（Jaylin Keyshawn White）和惠利（Lafayette Shon Whaley）被控企圖謀殺、串謀搶劫和二級搶劫。傑克遜還面臨把槍械藏在車內的重罪和使用半自動槍械實施襲擊。

懷特的父親哈羅德（Harold White）被控管有槍械，把狗送回警局的麥克布賴德（Jennifer McBride）涉嫌收受贓物。兩人還被控涉及從犯。

圖為Lady Gaga在羅馬拍戲期間與愛犬互動。（Instagram@ladygaga）

負責調查案件的偵探認為，罪犯最初並不知道這是Lady Gaga的狗，犯案動機是因為每隻法國鬥牛犬價值數千美元。

Lady Gaga僱用的遛狗人菲舍爾（Ryan Fischer）。他2月24日帶着Koji、Gustavo和Asia在街上行走期間遭遇槍擊，他身受槍傷，Koji與Gustavo亦被搶走。

圖為Lady Gaga的愛犬。（Instagram@ladygaga）

Lady Gaga懸紅50萬美金希望贖回愛犬。麥克布賴德事發2天後把2隻狗送回洛杉磯警察局。警方最初表示，麥克布賴德沒有參與此案。

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