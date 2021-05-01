想找首相不太難？　約翰遜手機號碼網上流傳15年　直到本周還在用

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-01 15:44

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的手機電話號碼成為輿論最新焦點，據英媒4月30日報道，原來這個號碼出現在網上一份新聞稿，足足流傳15年，而且約翰遜本周仍在使用這個號碼。在野黨派批評約翰遜忽視安全問題，至於內閣官員則辯護稱首相「太親民」。

約翰遜的手機電話號碼出現在2006年的一份智庫新聞稿，當時他是在野黨議員，擔任影子高等教育大臣，留下電話號碼方便記者與他聯絡。英國天空新聞（Sky News）證實，有關電話號碼確由約翰遜擁有，《獨立報》更指，截至4月27日下午，約翰遜仍在使用這個號碼。

在消息傳出後，有傳媒再嘗試打電話到這個號碼，便轉駁至自動語音系統，要求對方稍後再致電或發送短訊。

圖為2021年4月29日英國首相約翰遜採訪倫敦一間學校（Getty）

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）形容事件是嚴重情況，帶有保安風險。英國前國家安全顧問里基特（Peter Ricketts）認為，更換手機號碼是當今作為一名領袖的基本安全預防措施，他稱首相應提升在數碼方面的保安程度，以免讓自己成為犯罪幫派或敵對國家的目標，例如遭犯罪幫派透過網絡入侵。

至於英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）則辯護稱，這正是約翰遜的特別之處，形容他「出奇地親民」，又指「民眾能感覺到與他可以聯繫，可以向他說話，說自己想到的事。」

約翰遜的電話通訊近日受到傳媒關注，源於他與億萬富豪戴森（James Dyson）的私人短訊對話內容流出，之後《泰晤士報》4月底也曾報道，有領取統一福利救濟金的民眾曾經從朋友處得到約翰遜的電話號碼，然後直接聯絡約翰遜，要求他協助處理福利金的問題。