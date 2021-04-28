一分鐘看世界｜印度疫情淪陷、約翰遜腹背受敵、美國人除罩相見

今天是4月28日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
印度「悲傷至極」的疫情
印度的新冠疫情嚴峻，當地連續數天都出現單日逾30萬人確診的困局，連衛生部長都「中招」。世衛專家分析指，印度的實際情況可能比現有數字最少高20倍，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則形容印度的情況悲傷至極。
印度的醫院物資短缺，部份更因為氧氣量不足而拒收病人，但代價則是出現「偏方」或從黑市買入昂貴的藥物，當中氧氣用品更被炒至天價。當地的「氧氣荒」持續，總理莫迪（Narendra Modi）與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，獲華府承諾提供援助。但到底印度的疫情為何短時間內大規模崩潰？（點擊了解更多）
新冠肺炎：4月21日，印度新德里火葬場大規模火化確診者遺體。（AP）
抗疫新希望
全球多國紛紛向其他國家供應疫苗，協助抗疫。美國亦決定加入援助行列，宣布向海外提供6000萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。各藥廠同時加快研究開發新的治療方式。除了改良版的疫苗外，口服藥或可能成為另一款選擇……（點擊了解更多）
圖為2021年4月14日，荷蘭阿姆斯特丹一間疫苗接種中心的阿斯利康新冠疫苗。（美聯社）
約翰遜失言風波？
英國曾經因為疫情多次實施封城措施阻止病毒散播。有傳媒披露，曾感染病毒的首相約翰遜（Boris Johnson）一度抗拒再次封城，更揚言不介意「屍橫遍野」。他否認有說過有關言論，惟這只是他最近其中一宗政治風波。
約翰遜另外被指有意以保守黨支持者的政治捐款為官邸裝修，而且爆料者竟然是他的昔日親信兼前首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）。他批評約翰遜「未夠班」，但到底為甚麼甘明斯在這個時候與約翰遜「一拍兩散」？（點擊了解更多）
圖為2021年3月24日，英國首相約翰遜離開唐寧街。（路透社）
拜登就任百日
美國總統拜登（Joe Biden）就任即將滿百日，美國接種疫苗進度理想，疾病控制和預防中心更新指引，已經完全接種疫苗的人士基本於戶外毋須戴口罩。此外，拜登還準備上任100日當天宣佈加稅計劃，富人更首當其衝……（點擊了解更多）
圖為2021年4月23日，美國總統拜登於白宮出席氣候峰會。（美聯社）
伊朗內部不和？
伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）一段訪問錄音曝光，內容包括批評伊斯蘭革命衛隊及時任指揮官蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）干預德黑蘭外交等。伊朗外交部證實有關錄音屬實，但指內容被非法外泄和斷章取義……（點擊了解更多）
伊朗外長扎里夫參加伊朗核問題外長會。（AP）
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