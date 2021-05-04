荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房屋　興建只需5天　月租7500元

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-04 18:20

一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。地產發展商聲稱這些房子從無到有只須耗時5天。 英國媒體《星期日標準報》（Evening Standard）報道，這棟3D列印平房位於荷蘭南部市鎮燕豪芬（Eindhoven），佔地面積28坪，內有2間臥室。

70歲女性茹姿（Elize Lutz）和她67歲先生德克斯（Harrie Dekkers）上個月30日收到了一個應用程式，能讓他們按下數位鑰匙按鈕開啟前門，並將以月租金700英鎊（約合港幣7,536元）租下這棟房。

+ 10 + 10 + 10

報道指出，荷蘭政府規劃在接下來的10年建造更多3D列印房屋，以容納該國目前1700萬且不斷增長的人口。

致力研發3D列印的燕豪芬理工大學（Eindhoven University of Technology）教授塞勒特（Theo Salet）認為3D列印房子是趨勢：「能減少使用30％耗材，提高永續性。」塞勒特說未來還會將3D列印技術結合木頭或其他材料做成房屋。

德克斯提到在3D列印房屋裡用手機放音樂效果不錯，而當他不聽音樂時，也很享受隔熱牆帶來的寧靜：「聽不見外面的任何聲音，感覺非常好。」

相關圖輯：3D打印房屋將成主流？美國千四呎獨立屋售232萬元▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

西伯利亞大鐵路全長九千兩百公里 從北京直抵俄羅斯之心莫斯科

寫在10月杜拜世博前：2010年上海世博 我與120位全球大學生討論新城市生活

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】