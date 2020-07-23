KFC人造肉傳說成真？肯德基將推3D生物列印炸雞　力求還原口感

肯德基（KFC）的努力下，未來嘴裡外皮酥脆、內裡香嫩多汁的炸雞塊的製造過程，很可能不再需要有肉雞因此喪生。肯德基宣佈與俄羅斯3D生物列印公司3D Bioprinting Solutions合作，將推出史上第一款利用雞肉細胞、植物原料製作的人造炸雞，期望能在今年秋天進行最後測試。

肯德基表示，這是他們邁向「未來餐廳」創新理念的其中一步。隨著時代演進，人們對食物營養及健康的生活型態日益講究，並且環保意識的崛起，讓更多人開始追求肉類的替代方案，因此他們才希望合作夥伴能夠以「設計未來肉」為出發點，打造出比傳統肉類更環保，且味道與外型皆與肯德基炸雞塊相似的產品。

為了實現這個目標，肯德基也為合作夥伴提供一切所需的元素，包括調味用的香料及麵包粉等秘方材料，力求還原出市售炸雞塊的風味與口感。

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不是植物、是真肉！3D列印炸雞預計秋天「最後測試」

3D生物列印的主戰場其實是醫療領域，可透過生物墨水（bioink）列印各種身體組織甚至是器官，具有極大的應用潛力；但現在已漸漸超出醫療用途，開始有企業嘗試藉此生產食物。

3D Bioprinting Solutions創辦人尤瑟夫．克蘇阿尼（Yusef Khesuani）表示，3D生物列印技術原先多使用在醫學領域，如今在肉類等食物生產領域也越來越受歡迎，「未來這項技術的發展，會讓3D列印肉類變得更普及，我希望與肯德基合作開發的技術，能夠加速培養肉進到市場上。」

不過，消費者可別太過期待能在短時間內吃到這個「列印炸雞塊」。目前兩者合作仍在實驗階段，且未透露生產成本，但從培養肉的概念誕生至今，最大的問題始終是生產成本。舉例來說，以色列新創Aleph Farms曾聲稱，一磅（約453公克）的漢堡排成本仍高達100美元。

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培養肉對環境的影響較輕，已被視為未來的肉類選項之一。根據美國《環境科學與技術》雜誌的研究，培養肉只消耗傳統肉類的一半能源，減少96%的溫室氣體，更可節省99%的土地面積。

肯德基指出，3D生物列印的培養肉不單友善環境，在保存肉類原始風味的同時，又可避開農業及畜牧業對作物、動物使用的任何藥物或添加物，對消費者來說也更為健康。

按照肯德基的規劃，這款3D生物列印炸雞塊秋天將在莫斯科迎來最後測試，至於試驗推出的時間則尚未公佈。

植物肉炸雞大獲好評，肯德基加碼於50間門市推出

肯德基對未來肉的想像，還有另一個方向。

投入3D生物列印炸雞塊之餘，2019年8月，肯德基也曾與植物肉公司Beyond Meat合作，推出純素食的「超越炸雞（Beyond Fried Chicken）」產品，這款新炸雞在亞特蘭大試驗推出後廣受好評，不到5個小時就賣個精光。

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當時肯德基概念長凱文．霍克曼（Kevin Hochman）信心滿滿表示，消費者很難發現與Beyond Meat合作的炸雞塊是植物肉，品嚐過後肯定會驚呼「這味道簡直和肯德基炸雞一樣！」

而「超越炸雞」也如霍克曼料想般受到歡迎，基於在亞特蘭大、納什維爾、夏洛特等城市的成功，近日肯德基宣佈，他們將自7月20日起擴大在洛杉磯、橘郡、聖地牙哥等地的50家門市限量推出超越炸雞。

我曾說過，雖然很多人嘗試模仿肯德基的味道，但從沒人成功──直到超越炸雞問世為止。 肯德基行銷長安德里亞．扎胡曼斯基（Andrea Zahumensky）

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