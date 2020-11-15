在iPhone 12 發布之前，許多人預測全新的iPhone 12 Pro 系列會像其他手機廠商一樣，通過增加攝像頭來獲得更好的拍攝效果，而iPhone 12 卻把寶貴的第四顆攝像頭位置，給了激光雷達掃描儀（LiDAR）。

這並不是蘋果首次在自己的產品中首次使用激光雷達掃描儀，iPad Pro 早在半年前就搭載了這個全新技術。拋開各種專業用語，通俗來說，iPhone 12 Pro 系列以及 iPad Pro 上搭載的激光雷達掃描儀，就是一個可以快速探測物體距離、記錄深度信息的裝置。

如果你使用未搭載激光雷達掃描儀的iPhone 或者iPad，進入《測距儀》之類的AR app 時會提醒你「移動設備以開始」或者「返回上一層區域繼續」，但如果使用搭載激光雷達掃描儀的iPad Pro 或者iPhone 12 Pro 系列機型，不用移動設備來尋找平面，只需點擊進入界面，很快就可以識別平面，生成物體或者測量距離。

除了協助拍攝和測距量身高，它還有什麼用呢？今天，A 君就為大家推薦幾款可以運用到激光雷達掃描儀的 AR app，看看它可以為我們帶來哪些全新體驗。

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雖然AR 並不新鮮，但因為激光雷達掃描儀的加入，AR 的識別精度更高了、速度更快了，不論是使用AR 試鞋還是從房間穿越到外太空，全新的激光雷達掃描儀，讓AR 類app 從「可用」變成了「好用」。

激光雷達掃描儀的潛力並不至於此，可能在不遠的未來，我們就可以通過它來獲取準確的人體三維數據，實現更加完美的試衣、試妝；也可以使用它獲取的照片和視頻信息，快速實現3D 建模，讓遊戲、動畫的製作更加簡單；甚至我們可以在虛擬的世界，創建一個和真實世界完全一樣的自己……或許，激光雷達掃描儀能夠開闢出一個全新的應用體系，而這一天也並不遙遠。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：新 iPhone 的「第四顆攝像頭」怎麼用？這 3 款免費 App，能讓你掃描房間搭建場景】