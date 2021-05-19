新垣結衣星野源結婚︱日本高官送祝福　新聞主播為「太興奮」道歉

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-19 21:44

日本女星新垣結衣與《逃避雖可恥但有用》同劇拍檔星野源5月19日突然宣布結婚，消息引發廣大關注，就連日本政府「二號人物」、內閣官房長官加藤勝信也公開為兩人送上祝福。由於消息突如其來，日本多個新聞電視台紛紛在播報中途加插報道此消息，主持人的反應引來觀眾注意，其中新聞主播藤井貴彥當時先呼籲觀眾「冷靜一下」，然後又為自己心情「太興奮」致歉，成為當地熱話。

日本內閣官房長官加藤勝信公開為新垣結衣與星野源送上祝福，圖為他2019年9月出席記者會（Getty）

政界人物紛發聲

新垣結衣與星野源傳出婚訊後，日本不少政界人物也就此發聲，例如內閣官房長官加藤勝信5月19日公開在記者會上向兩人送上祝福，又指《逃避雖可恥但有用》是一套講述結婚的電視台，如今劇中兩人成為真實夫妻，深深祝賀。

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日本東京都知事小池百合子前秘書尾島紘平在Twitter轉發這單新聞，然後搞笑地寫道「完結了」（オワタ），以顯示自己遭「電擊」的心情。

主播：「大家冷靜一下」

日本電視台當家主播藤井貴彥也成為輿論熱話，他5月19日在播報新聞途中，突發報道新垣結衣與星野源的婚訊，他先呼籲觀眾「大家冷靜一下」，表示有值得恭喜的消息，再讀出星野源與新垣結衣的聯合聲明。

藤井貴彥之後向觀眾談自己的感想稱，「在電視劇內是因工作意外萌生的真正戀愛，跳出電視劇後，走向真正的婚姻了」，他之後又為自己心情太激動道歉，「我太興奮了，很抱歉，恭喜兩位。」

藤井貴彥的真實反應引來熱議，日本電視台在Twitter上傳了這個片段，吸引逾220萬人次觀看。

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