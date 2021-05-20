新垣結衣星野源結婚︱閃婚太突然？日媒：性格情定職場的必然結果

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-20 15:16

主演日劇《逃避雖可恥但有用》的男女主角星野源、新垣結衣閃電宣布結婚，由於事前兩人並沒有傳出太多緋聞，這消息讓無論是業內人員或者一般粉絲，都感到十分錯愕。不過有日本媒體分析，新垣結衣最後選擇嫁給職場的同事，或許早已有所端倪。

根據日本媒體《體育報知》報道，新垣結衣當初16歲還只是高中生時，就一人離開家鄉沖繩，來到東京打拼。當時的她生性非常害羞，即使已經登上了知名時尚雜誌，身邊的朋友還是不多。嚴重到連經紀公司都相當擔憂，還會為了幫她排解寂寞，一個月開辦一次名為「Gaki會」的同樂會，相約大家一同聚餐、打保齡球等等。

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內向的新垣結衣，即使後來成為家喻戶曉的國民女星，私下還是不擅長面對人群。過去她曾接受採訪，表示在心情不好時，會以打掃的方式來轉換情緒。由於個性認真，不容易在工作以外的場合與外人接觸，且就算與人外出聚會，也很少像其他人一樣拍攝合照。種種跡象來看，最後當然容易情定職場。

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媒體猜測，和新垣結衣私交不錯，也曾一起出演日劇《緊急救命》（Code Blue）的戶田惠梨香，在去年年底宣布與男星松坂桃李結婚，或許也對新垣造成了影響。以前媒體曾問到新垣結衣感情問題，新垣表示希望能夠在30多歲時結婚、生小孩。如今新垣在下個月11號，就會迎來33歲生日，可說是在這個時機點成婚，正是符合新垣的理想。

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