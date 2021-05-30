新加坡「飲茶哥」流利廣東話「溫提」網民：3點幾喇飲茶先呀！

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-30 18:46

一位生於馬來西亞、後往新加坡打工的「飲茶哥」最近在中國影片網分享網站成為紅人。他的自製影片不僅在中國影片分享網站嗶哩嗶哩被人二次創作，在中國一些網民的朋友圈更是流行。

他在片中以流利廣東話喊話，提醒人們「三點飲茶」。「飲茶哥」稱他因工作需要經常加班，但努力工作同時，更要保證自己享受生活。

有看到這個片段的網友留言稱，連陌生大叔都比老闆更關心自己。

印裔面孔的他說着地道的廣東話，引起中國網民興趣，紛紛分享影片，順道藉此對親友表示關心。有人更在嗶哩嗶哩就他的影片進行二次創作，令「飲茶哥」更受歡迎。

他接受新加坡《聯合早報》訪問時稱，自己的影片最初在2020年3月時上載，如今在網上掀起熱潮，他對此感到驚訝。

隨着有關他影片及「梗圖」在網上廣泛流傳與分享，男子成為真正的網紅，並獲嗶哩嗶哩邀請設立官方頻道，更有商戶聯絡他、邀他拍廣告。

來自新加坡的「飲茶哥」最近的成為中國社交網絡上的「紅人」，在不少打工仔的朋友圈都可看到他的蹤影。

「飲茶哥」在中國社交網絡爆紅，引起外界對他身份的好奇。原來「飲茶哥」名為哥迪星，現年54歲。

來自馬來西亞彭亨州的首府關丹（Kuantan）的他是錫克裔人士。他從小身邊有多華人鄰居和朋友，所以懂得說廣東話。他16歲來到新加坡打工，繼續生活在很多人說廣東話的環境中，因此他的廣東話講得很流利。

他在影片中稱，自己會說10種語言或方言，分別是英語、廣東話、普通話、閩南語、旁遮普語、印地語、泰米爾語、馬來語、泰語、俄語。