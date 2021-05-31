口感獨特清涼　日本「天然水啫喱」大賣成功背後全靠大數據

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-31 18:16

日本JR東日本自動販賣機，近日推出一個人氣飲品——天然水啫喱。這個看似平凡的飲品因成為城中話題、網絡熱論下引起熱潮，成功大賣。這支新飲品其實是經大數據計算，在商業戰略考慮下誕生的「科學產品」。

一瓶280毫升的天然水啫喱，售價130日圓。（Acure官方Twitter）

這支AQUA天然水啫喱，是由Acure系列的最新產品之一，在JR東日本Acure自販賣機發售。所謂天然水啫喱，是使用礦泉水製成的透明啫喱，帶有波子汽水甜味，經冷藏飲用既涼快又有噱頭，有一番滋味。

飲品在2020年3月首次開賣，很快成為了網絡話題大賣。在1年後的2021年3月再次發售，人氣依然高漲，出貨量較預想高出80%，成為Acure製飲品的最熱賣產品之一。

大數據下研發的新產品

但為何這飲品能大受歡迎？除了「水啫喱」有綽頭外，這是經大數據計算，在商業戰略考慮下製作的新產品。Acure自販機可以收集用戶數據，經統計後得知在過去一年，販賣機售賣最多的飲品，是From AQUA礦泉水。

Acure提供了專用手機程式，使用手機程式登錄購買可以有特別優惠，因此吸引顧客使用。而Acure就是令用這方法，收集顧客數據。（Acure官網截圖）

經數據分析，購買礦泉水的大都是40至50歲的顧客，購買時間集中在中午下午，因此得出「上班族在日光下等車，需要買水解渴」的結論。為了填補黃昏時間顧客減少的空缺，開發小組決定開發一款可以「吸引年輕人，在黃昏時間購買」的飲品。

而啫喱較受少年輕人歡迎，因此有了結合礦泉水製成「天然水啫喱」的想法。當然啫喱不可能如礦泉水一樣無味，為了避免與一舨炭酸飲料味道重疊，決定選擇波子汽水風味，讓喝下帶來夏日清爽感覺。

新產品原想着以女性顧客為目標，招紙設計上採用了較為吸引女性的風格，誰知最後產品在男性顧客層同樣大受歡迎。

在今天大數據的年代，分析顧客購買意欲開發新產品變得更方便，而且更精准可瞄準特定客層。這次的天然水啫喱可以說是運用新科技研發下的成功例子，未來亦相信會有更多類似的新產品出現。