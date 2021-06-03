「周期蟬」襲美國　民眾找食譜把蟬入菜　FDA：對海鮮過敏者別吃

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-03 23:30

美國傳媒報道，周期蟬（Periodical cicadas）近來「侵襲」美國東岸，由於數目巨大，更吸引不少民眾尋求把蟬入菜的方法，例如是變成串燒、製作「蟬曲奇」等，不過美國食品和藥物管理局（FDA）6月2日發文提醒，對海鮮過敏者，不要隨便亂吃。

據美國新聞網站Insider報道，蟬含有豐富蛋白質，隨着美國現在到處都是蟬，部份民眾把蟬入菜。網上更出現各種食譜，民眾製作的料理包括蟬沙律、蟬Pizza、蟬曲奇、蟬拉麵、蟬壽司等。

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吃蟬前也有注意事項，除了要講究衛生外，美國食品和藥物管理局更在Twitter發文指，若然民眾對海鮮過敏，便不要吃蟬，原因是「這些昆蟲與蝦子、龍蝦有親戚關係」。