澳洲鼠患︱農民不堪其擾　改用輸送機整窩投入火坑　被批太殘忍

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-06 22:31

澳洲新南威爾斯州近來飽受鼠患之苦，農民安德魯（Andrew）不堪其擾，為了保護作物，竟將穀物輸送機改造成「死亡輸送帶」，把一整窩老鼠全部射入火坑，活活燒死。他將影片分享至TikTok，引發熱烈討論，也被大多數網友抨擊太過殘忍。

影片中，老鼠源源不絕從洞口湧出，掉入正在燃燒的44加侖大桶子內，葬身火窟。一些老鼠在空中奮力掙扎，卻仍難逃死劫，一些老鼠幸運墜落在草地上，倉促奔離。

此影片至今累計超過600萬次觀看，雖然網友深知鼠患嚴重性，但也有不少人於心不忍，「我不喜歡老鼠，但這個行為簡直就是在亂搞，你太糟糕了」、「我不是素食主義者，但說真的，你不覺得，我們不該把牠們活活燒死嗎」？

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安德魯對此毫不後悔，他宣稱，大多數老鼠鑽入機器時，早已被螺旋錐子刺死，「總比把牠們活活淹死還要好吧……不然你們希望我怎麼做」？

澳洲墨爾本至布里斯班鼠患至今延燒8個月，許多農民在網路上分享老鼠湧入機械或穀倉的影片。根據政府資助網站「老鼠警報」數據，悉尼3月以來的老鼠目擊通報案件數量翻倍；《悉尼第十新聞頻道》認為，這些囓齒動物正在逼近，可能於8月「入侵」悉尼。

《太陽報》報道，老鼠繁殖力驚人，一隻公鼠和一隻母鼠在短短3個月內，就能生下近400隻寶寶。新州農民協會副主席馬丁（Xavier Martin）表示，農民十分擔心作物將在收成前被老鼠吃光，「如果接下來幾周無法採取一致的誘鼠計劃，此情況很可能惡化成長達2年的鼠患」。

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