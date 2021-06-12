G7峰會｜英媒：北愛爾蘭問題未決　歐盟或威脅向英國發動貿易戰

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-12 07:17

七國集團（G7）峰會首天會議結束，有英國傳媒6月11日報道，法德領袖準備與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面時提出北愛爾蘭問題，更可能揚言會發動貿易戰。

《泰晤士報》（The Times）報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）計劃在12日分別與約翰遜單獨會面時，敦促英國遵守脫歐協議內關於北愛爾蘭的條款。

不過首相府的發言人向路透社表示，北愛爾蘭問題可能會導致約翰遜與各領袖會面的氣氛緊張，重申英國與歐盟正急切地尋找根本方案，並指約翰遜不認為G7峰會是為有關問題找到即時方案的論壇，但假如在會上提及，他願意討論。

報道亦提到，約翰遜屆時會無視歐盟的威嚇，表明除了布魯塞爾方面讓步，英國會在6月推翻脫歐協議內的一個關鍵部分。

愛爾蘭與北愛爾蘭邊境使否設立「實體邊界」一直是英國脫歐談判最大爭議之處。成立「實體邊界」或「硬邊界」違背《貝爾法斯特協議》精神，或會危及北愛爾蘭和平進程，引發暴力事件。一向主張北愛與愛爾蘭統一的新芬黨更曾說倘若有「硬邊界」，會推動舉行統一公投。圖為一輛拖拉機跨過兩地邊境。（Getty）

歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）曾要求英國一定要開始檢查進入北愛爾蘭的貨物，但倫敦方面暗示仍擬讓大不列顛島的貨物暢通無阻地進入歐盟。