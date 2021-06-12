G7峰會｜英美首腦夫人首登世界政治舞台　時尚比拼「處女騷」

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-13 23:06

七國集團（G7）峰會於6月11日一連三天在英國康沃爾郡（Cornwall）卡比斯灣（Carbis Bay）舉行。這次峰會同時亦是英美兩位國家首腦的妻子首度亮相世界政治舞台，因此她們的舉動和衣着都成為焦點。

根據行程安排，英國首相夫人西蒙茲（Carrie Johnson）以東道主身份，在未來數天招待七國集團領導人配偶，而美國第一夫人吉爾（Jill Biden）將單獨出席部分活動，包括在11日與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）首次會面，探討兒童和教育問題，之後會參加一個關於早期兒童教育的圓桌會議，並參觀當地一間學校。

拜登夫婦9日抵達英國時，吉爾的首套造型就讓人眼前一亮，她身穿Ralph Lauren西裝外套和Michael Kors的白色緊身連衣裙，每件售價介乎1,000美元至1,500美元之間。

他們10日與約翰遜夫婦會面時，吉爾身穿Brandon Maxwell設計的黑白圓點連衣裙，外搭一件背面繡有「愛（LOVE）」字樣的黑色外套，是她在兩年多前為拜登的總統競選拉開序幕時的同一款外套。

至於約翰遜夫婦則首次夫婦的身份參與重要外交活動，西蒙茲作為環保之人，她在重要場合的服裝選擇上，貫徹自己租衣服而不是買新衣服的風格。她在康沃爾郡與丈夫約翰遜拍照時，身穿的深黃色Alice Early連衣裙就是從租衫網站My Wardrobe租來的，裙子售價盛惠265英鎊，或以每天8英鎊租用。

圖為英國首相約翰遜和妻子西蒙茲漫步海灘。（英國首相府）

西蒙茲早前與約翰遜「秘密結婚」時，身穿的婚紗同樣是從同一網站租來。該網站稱，白色婚紗裙由希臘設計師科斯塔雷洛（Christos Costarellos）設計，售價為2,870英鎊，每天租金為45英鎊。網站創辦人紐沃爾（Sacha Newall）向傳媒表示，西蒙茲是老顧客。

6月11日，西蒙茲抱着兒子威爾弗雷德（Wilfred），與吉爾一起在海邊玩耍。（Twitter@FLOTUS）

另外西蒙茲11日與吉爾一起在海灘上散步時，前者身上的紅色LK Bennett短袖連衣裙則是折扣商品，原價325英鎊，目前折實價為260英鎊。