美國新娘走上紅地毯影片瘋傳　新郎竟在人生最重要一刻做了這件事

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-15 19:01

美國女子蘿倫（Taylor Loren）4日在社群平台分享自己婚禮影片，展示丈夫在婚禮當天的反應，吸引超過260萬瀏覽人次。

影片開始時，蘿倫的丈夫滿臉笑容看著她沿著紅毯走向他。蘿倫打上字幕寫着：「4年前的今天，我走上紅毯嫁給我一生的摯愛。這是我們生命中最重要、最感人的時刻之一。此時我丈夫做了件最浪漫的事……」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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許多網友猜測新郎將婚禮誓言存在手機裡，或是他想為新娘拍張照片。也有網友表示如果自己是新娘，看到新郎這樣行為，「會立刻轉身走人」。

蘿倫稍後上傳這段影片的續集，請丈夫解釋行為背後的原因。丈夫現身說法指出：「因為加密貨幣交易不休息啊！」一旁的蘿倫淡定表示：「我們現在還沒離婚。」

蘿倫的影片引起網友共鳴，許多網友稱：「我老公/ 男友/ 未婚夫也是這樣！」也有男性網友立刻對號入座，向另一半致歉：「我錯了！真的很抱歉。」

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