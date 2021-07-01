美國新聞女主播接獲詐騙電話　切換專業報道口吻一秒嚇退疑犯

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-01 14:30

美國一位新聞主播日前接到詐騙電話，聲稱她要是欠錢不還就會遭到逮捕。這位主播決定整整電話另一頭的騙子，經過一番假意周旋後，瞬間切換成進錄影廠播報新聞的聲道，把對方嚇到立刻掛電話。

《Fox 5》報道，該台主播雷耶斯（Jeannette Reyes）最近接到電話，聲稱她要是沒有支付名下超過2700美元（約2.1萬港元）的未結餘額，就會遭到逮捕。雷耶斯心知遇上詐騙犯，頓時浮現出一個戲耍對方的計劃。

點擊下圖看清女主播戲耍電話詐騙犯過程！

根據雷耶斯上傳社交媒體的影片，當她假作一無所知地詢問詐騙犯，可否立刻清償債務時，詐騙犯直稱事情馬上能解決，並要雷耶斯拿出簽帳信用卡，當場支付至少2500美元。

雷耶斯先稱卡就在她手上，當對方一要她唸出信用卡的卡號，雷耶斯讀出「三、二、一」，倒數完畢馬上切換成播報新聞的口吻，「晚安，我們現在正在電視直播調查電話詐騙犯，聯調局正在線上，就在我們講話時，他們正在追蹤這個門號。先生，你能否再說一次你的全名？」，隨後就可聽到雷耶斯的手機傳出掛電話的嘟嘟聲。

Spam callers, I’m tired of’em. Let’s have some fun 🙃 pic.twitter.com/ULTh7cEVTM — Jeannette Reyes (@Fox5DCJeannette) June 25, 2021

雷耶斯是《Fox 5晨間新聞》（FOX 5 Morning）與《日安華府》（Good Day DC）的主播，她戲耍詐騙犯的錄影在Twitter與TikTok瀏覽數分別是160多萬與500多萬，同時吸引不少網友在留言分享他們接到詐騙電話的心得。

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