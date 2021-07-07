最自由法國小鎮　沒有「口罩令」還容許裸體上街　唯獨禁止這行為

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-07 21:21

各國受到新冠疫情影響紛紛實施起「口罩令」，但在法國卻有一個小鎮不僅不強制民眾戴口罩，還開放民眾「全裸」走在大街上。這座備受爭議的法國小鎮愛德角（Cap D 'Adge，暫譯）被認為是全世界最自由的地方，每年更因此吸引了5萬名旅客到當地觀光。

根據《每日星報》報道，法國愛德角（Cap D 'Adge）是一座靠海的小城鎮，擔任兩性關係教練的亞瑟（Arthur O Urso）和羅那（Luana Kazaki）是一對新婚夫妻，兩人日前被「裸體城市」吸引，決定來到這個浪漫的城鎮度蜜月。夫妻倆表示：「夫妻應該在新婚時尋求新的經歷，不能讓愛冷卻。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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亞瑟和羅那說，結婚後來到這個裸體城市，可以讓他們的關係保持新鮮與火熱。他們也提到，「這座城市被選為性的城市，結婚除了喜悅之外，也應該有冒險和新鮮。我們這麼做是為了逃離千篇一律的生活。」亞瑟和羅那將會在此處停留7天，同時也會拍攝紀錄片，與觀眾分享愛德角這個地方。

在愛德角，民眾可以全裸地穿梭在各個公共場所，包含銀行、超市、餐廳、理髮店或是麵包店。這個特別的裸體城市每年夏天都會吸引超過5萬名來自法國、比利時、德國、意大利、美國、荷蘭以及加拿大等地的旅客到當地觀光。

儘管愛德角是一座自由的城市，但當地也有規定不允許在公開場所進行性行為，一旦涉嫌在外與人性交，將會面臨1.5萬歐元（約13.76萬港元）的罰款。

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