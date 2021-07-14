俄女子懸崖邊玩高空盪鞦韆　鍊條突斷裂恐怖墮谷　為何大難不死？

樂極生悲！2名女子到觀光景點玩盪鞦韆時，由於設施就建置在懸崖邊，而下方是達1920公尺的深谷，所以吸引不少遊客圍觀。豈料下一秒這座高空鞦韆突然斷裂，2人如同經歷恐怖片般雙雙墜落，消失在眾人的視線，意外發生後目擊民眾嚇到尖叫，未來當局可能禁止這項活動。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，2名俄羅斯女子在達吉斯坦（Dagestan）的蘇拉克（Sulak）峽谷玩盪鞦韆，當時還有人在一旁錄影。沒想到接下來，當鞦韆盪出懸崖的時候鍊條卻突然斷裂，導致上頭2名女子直接摔落，消失在眾人視線，驚悚一幕令現場遊客嚇得驚聲尖叫。

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幸運的是2名女子是摔在懸崖下方一處木造平台，僅有受輕傷和驚嚇，後來被家人救起結束這場驚魂記。事後警方展開調查，並對附近類似鞦韆進行安檢，當局可能禁止這項活動。報道指出，此處峽谷深達1920公尺，甚至比美國大峽谷還要深；所幸她們不是盪到最高點時飛出去，否則後果不堪設想。

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