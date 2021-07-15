找到平行宇宙？「未來人」掀網絡熱話　預想5件驚世大事惹議

全球發展因疫情增添不確定性，許多自稱擁有超自然能力的人也紛紛發聲，預言未來大事或人類生活發展。網友約曼尼（Aery Yormany）自稱「時空旅人」，他點出未來1年內的5個日期，並稱這幾天將發生驚人事件，包括尋獲平行宇宙入口等等。
一個圖輯看清約曼尼點出的5個日期及預想將發生的驚人事件▼▼▼
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約曼尼在TikTok上發表多部影片，他自稱來自未來，「我是來幫助人類的，你們有很多事情必須知道。許多人還是不相信我是時空旅人，所以請記住這5個日期」。
儘管如此，許多網友都提出困惑與質疑，甚至有人威脅，如果預言沒有應驗，就要採取法律行動：「我已經儲存這部影片，也記住這些日期。如果這些沒有發生，我就要提告，我想要超能力！」
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