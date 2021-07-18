野生鵝受傷入院做手術　痴情鵝女友「闖入」動物醫院隔窗探病

美國麻薩諸塞州（Massachusetts）一隻名叫「阿諾德」（Arnold）的野生鵝行動困難，腳上似乎有一些傷口，開普野生動物中心（Cape Wildlife Center）一名工作人員發現異狀後，趕緊將牠從池塘裏救起帶回治療。沒想到，阿諾德的「鵝女友」不但到動物中心探病，還會敲門吸引大家的關注，讓人十分動容。



綜合外媒報道，經過檢查後阿諾德的腳確實受傷了，需要動手術進行治療，然而在牠離開池塘的這段期間，並沒有被其他夥伴遺忘。因為阿諾德有隻和牠在一起許久的「終生伴侶」，不知道透過什麼方式找到了野生中心，甚至嘗試想闖入診所內，靜靜待在門外監視着一切。

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開普野生動物中心表示，當他們準備麻醉阿諾德進行手術時，突然聽見診所門口有輕微的敲擊聲，「我們轉身看到牠的同伴慢慢走到門前，並試圖闖入我們的診所，牠以某種方式找到了阿諾德......」。手術過程中，鵝女友一直站在門前看着工作人員動作，沒有一刻離開過現場。

所幸手術順利完成，工作人員將門打開讓阿諾德與鵝女友相見，牠們很自在地相處着。開普野生動物中心提到，阿諾德需要再花幾周的時間才能康復，為了避免讓鵝女兒擔心，診所工作人員規劃讓牠有探病的機會。最後動物中心說，他們會盡最大的努力，幫助阿諾德恢復健康，也會讓牠在門口進行換藥和治療。

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