美國網紅空姐指搭飛機做一件事能獲特殊待遇　網民激辯要搵ICAC？

美國空姐卡瑪拉妮（Kat Kamalani）上周在社群平台分享一個簡單的小技巧，讓人們在搭機時獲得「特殊禮遇」。
卡瑪拉妮常在影片中公開空中服務員工作幕後實況，從旅客航程中不該做的事到機組人員使用的專業術語無所不包。卡瑪拉妮在上週跟網友提到，搭機時只要做一件事就會讓航程發生「巨大變化」。
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卡瑪拉妮的影片吸引超過330萬瀏覽人次。一位網友表示：「我從沒想過送小禮物，但這很合理！謝謝你！」另一名網友也贊同：「我總是送他們甜甜圈！他們對我很好。」
有些網友則認為人們不須要賄賂機組人員以獲得良好待遇。一名網友寫道：「他們應該平等照顧每個人。這是他們的工作。」另一名網友也說：「就盡本分吧！對乘客有禮就是空服員的工作，乘客不須特別討好。」但一名網友提出反擊：「這表明有些人從未在服務業工作過。」
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