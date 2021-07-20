東京奧運｜10米巨型人偶抵達東京　這位「菠蘿人」會動還會噴白煙

東京奧運快將開幕，當地展開一連串宣傳活動配合，繼東京上空驚現「巨型人頭」後，7月17日又有另一位「朋友」抵步，就是10米高的巨型人偶、頭部像菠蘿形狀的莫科（Mocco），他不但會舞動，還會口吐白煙。



東京奧運：圖為7月17日，巨型玩偶莫科在日本東京新宿御苑展出。（Getty）

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這個計劃名為「將幸福從東北傳遞至東京、世界」，莫科之前已巡迴到岩手縣、宮城縣、福島縣的城市表演，並收集東北地區居民對311災後重建與東奧的想法和心意，莫科7月17日抵達東京新宿御苑並展出，主辦單位在活動期間讀出居民的訊息。

這個巨型人偶由日本藝術家箭內道彥設計，高達10米，在長野縣製作完成。

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隨着東京奧運快將舉行，當地多個團體舉辦活動配合，除了莫科外，日本一個當代藝術團隊「Me」就設計了一個「巨型人頭」氣球，近日在東京澀谷區升空，以迎接奧運開幕，氣球在晚上還會閃閃發光，惹來熱議。

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