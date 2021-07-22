美國女通緝犯自己在警方Facebook尋人貼文下留言　極速被捕遭恥笑

美國俄克拉何馬州日前發生一宗謀殺案，一名女子洛琳（Lorraine Graves）被發現涉入其中，被當地警局列為「當週頭號通緝犯」，並在Facebook（臉書）張貼尋人貼文，怎料「通緝犯」本人竟在這篇通緝文下方留言「怎麼沒有懸賞金？」，根本自投羅網，警方立即尋線，隔天就將女子緝拿歸案，由於她的行徑實在太荒謬好笑，警局將此事公布在臉書專頁，引來大批網友朝聖轉發。



根據《紐約郵報》報道，美國俄克拉何馬州今年3月發生一宗謀殺案，男子艾瑞克（Eric Graves）在一棟公寓內遭槍殺，警方除逮捕兩名嫌犯，發現女子洛琳（Lorraine Graves）也涉案，當地警察局14日將她列為「本週頭號通緝犯」，並在官方臉書公開照片尋人，希望民眾能提供協助。

看看這名美國通緝犯「自己送上門」的愚蠢行為（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

未料該篇貼文發出不到三小時，「通緝犯」本人竟出現在留言區，並寫下「怎麼沒有懸賞金？」的超狂回覆，或許是發現自己意外泄漏行蹤，洛琳立刻刪除留言，可惜早已形跡敗露，網友見狀紛紛留言「等你被銬上手銬，就沒這麼好玩了」、「被通緝了還不離社交媒體遠一點，他們可以追蹤到妳」，警局也立刻尋線逮人，隔天就將該名女子緝捕歸案，但同時強調尚未定罪，僅是逮捕。

該篇揭露通緝犯愚蠢行徑的文章曝光後，至今已獲得超過3000次的轉發，由於事件實在太經典，愈來愈多網友前來朝聖留言，關心「所以她拿到獎金了嗎？」、「應該要獎勵她」，更有網友笑翻留言「不敢相信，快笑死」、「看來監獄是她最好的歸宿」、「大概整間警局都笑瘋了」、「她真是搞笑界的超級巨星」。

【延伸閱讀】美國大盜犯逾30宗竊案全程「嘴張開」成特徵 被捕後謎底終解開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【延伸閱讀】澳洲警方公開通緝犯樣貌引熱議 皆因疑犯太靚仔 網民：來我家躲▼▼▼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

【延伸閱讀】美國新聞女主播接獲詐騙電話 切換專業報道口吻一秒嚇退疑犯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

把牠當洛基？佛州男霸凌鱷魚遭逮 超ㄎㄧㄤ行徑警傻眼

【本文獲「TVBS」授權轉載。】