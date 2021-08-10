全球最小嬰孩住院13個月後終可回家　出世時重量與蘋果相若

新加坡一名女嬰去年6月早產出世，體重與一個蘋果差不多，因此被認為是全球最細小的嬰孩。而她在醫院接受長達13個月的治療後，在7月9日已經出院回家。



英國廣播公司（BBC）8月9日報道，譯音郭宇軒（Kwek Yu Xuan）去年6月在母親懷孕25週時出世，遠比平均40週出生的時間早得多。而她當時的體重只有212克，身長亦得24厘米，打破2018年美國一名女嬰出生時只有245克的紀錄。

新加坡女孩郭宇軒2020年6月早產出生，當時體重只有212克，與一個蘋果的重量差不多。她在醫院接受長達13個月的治療後，在7月9日獲准出院。（郭宇軒家人提供圖片）

宇軒提早出生，全因母親黃美鈴（Wong Mei Ling，音譯）被診斷出妊娠毒血症（pre-eclampsia），根據香港衛生署家庭健康服務網站指出，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期，或剛生產後，患者除了出現嚴重水腫，亦會有血壓上升及蛋白尿等情況。

黃美鈴於是提早四個月入院接受緊急剖腹產子，主診的新加坡國立大學附屬醫院（NUH）曾判斷，女嬰生存的機會「很微」。不過宇軒最終可以突破重重困難，即使出世時面對健康併發症，她仍憑毅力成長，成為啟發身邊人的「疫情寶寶」，為大家在亂世中帶來希望之光。

宇軒住院時需要以不同機器協助維持生命，並接受多種治療。醫生指她的健康及生長進度理想，因此可以出院。現時她體重達6.3公斤，但患有慢性肺病，需要協助呼吸，不過醫生認為她的情況會隨著時間改善。

郭宇軒因為母親患上妊娠毒血症而被迫剖腹早產，並在醫院接受長達13個月的治療，期間她需要倚靠呼吸機維持生命。（郭宇軒家人提供圖片）

黃美鈴表示，宇軒的4歲哥哥足月出世，因此她對女兒早產及細小的身形感到驚訝。而兩夫婦則透過網上眾籌支付女兒長期的住院費用。