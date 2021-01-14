9000嬰孩亡魂：愛爾蘭教會橫跨20世紀的悲劇

愛爾蘭公開長達五年的調查報告，揭示該國多間天主教「母嬰之家」收容所在1922至1998年間，數以萬計的未婚媽媽與嬰孩曾受到虐待，強迫骨肉分離，更有多達9000嬰兒在院內死亡。愛爾蘭跟天主教關係密不可分，保守宗教文化長久以來滋養出扭曲的性觀念與厭女文化，「母嬰之家」歷時長達八十年的惡行也只屬冰山一角。

一名生還者在厄姆（Tuam ）母嬰收容所遺址悼念。該收容所遺址污水池中早年被發現埋藏數百具嬰兒遺體。（Getty）

愛爾蘭為天主教最虔誠的國家之一，在整個二十世紀宗教風氣保守，期間近50年，該國連避孕也屬違法，女性未婚懷孕曾被視為社會禁忌。由於家庭認為未婚懷孕的女兒是蒙羞，都會秘密地送往這類天主教母嬰收容所，掩飾她們的「罪行」，當未婚媽媽誕子之後，就會強制讓孩子被領養。在當地歷史學家Catherine Corless追尋下，關於「母嬰之家」的恐怖事迹逐漸揭開。

2014年，Catherine Corless首先發現西部城鎮蒂厄姆（Tuam ）的母嬰收容所，有多達800名死亡的孩子沒有下葬記錄。及後在2017年，母嬰收容所舊址的污水池中被發現埋藏着20個地下洞穴，內裏挖出大量人體遺骸，經驗證後證實屬於35周大胎兒到三歲的嬰幼兒。過去幾年，有關這些未婚媽媽及孩子在「母嬰之家」受到不人道對待的情節陸續曝光，除了孕婦需要長時間勞動，由於這些收容所一般都環境惡劣，麻疹、腦膜炎、百日咳等疾病都令大量嬰孩死亡，更有數以千計的嬰兒死於虐待或疫苗試驗，有部分嬰兒遺體被用於醫學研究；生還嬰孩則多數被非法領養。

有當年的未婚媽媽憶述在「母嬰之家」的遭遇：見過修女把嬰兒當布娃娃般在地上拖來拖去，給嬰兒打針，修女會強行以鉗子為孕婦接生，甚至有人被牧師性侵。這些情節過去零零碎碎地從傳媒報道報道出來。

經過歷時五年的調查，母嬰之家調查委員會周二終於公開最終報告，交待有關天主教母嬰收容所的事件。該份報告長達2865頁指出，由1922至1998年間，一共大約56,000名年齡介乎12至40多歲的懷孕婦女被送進國內18間母嬰收容所，期間在院內出生的嬰兒約有57,000名。

受害者出席蒂厄姆「母嬰之家」的悼念儀式，包括當年的單親媽媽或被強制領養的子女。（Getty）

不過，竟有多達七分之一的嬰兒未及領養已在院內夭折，雖然這夭折率顯然高於正常水平，但這些受官方認可的母嬰機構卻一直未被當局揭發。調查報告指出，疏忽照顧、營養不良、維生資源短缺都是導致死亡的原因，可見母嬰收容所不單只沒有拯救這些孩童的性命，更是刻意削弱他們生存的機會。報告並沒承認所有指控，譬如就着「強迫海外領養及非法領養」的指控，調查委員會認為證據不足，不予承認或否定。

「報告裏的（施虐）機構並非來自外國勢力，而是我們社會自己造成的。我們對女性糟透了，對孩子也糟透了。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）形容，昔日愛爾蘭社會對於性與親密關係有着嚴重扭曲的觀念，使年輕的母親與其孩子付上慘痛的代價。馬丁於周三（1月13日）連同愛爾蘭天主教廷，正式向所有「母嬰之家」受害人公開道歉並啟動國家賠償方案。

愛爾蘭總理馬丁於1月13日代表政府向所有「母嬰之家」受害者道歉。（AP）

不過，調查報告與國家正式道歉並不代表事情完滿落幕。部分受害人表示，在未閱畢全份報告內容前，都拒絕接受政府道歉。另一方面，有受害人在過去數十年間苦苦尋親，但卻未獲當局或教會積極配合。有人向兒童和家庭機構索取身世資料時，只取得片面不全的資訊，甚至遭到知情教會的修女惡言相向。對於這些受害者而言，都是未止息的。

45年嚴禁避孕 削弱教廷權威

「母嬰之家」只是愛爾蘭宗教保守的產物之一。在文章開首提到，愛爾蘭在1935年立法把所有避孕方式列入違法，所有避孕產品被禁止入口與銷售。在1968年7月，教宗保祿六世發表的《人類生命》通諭，明確指出天主教會不接納任何人工避孕方式，當時愛爾蘭天主教廷亦「絕對謹遵」梵蒂岡設定的這條界線。

愛爾蘭教廷在節育問題上採取絕對立場，全面不准信徒避孕，連夫妻關係正常維繫、妻子懷孕風險等因素都無法顧及，帶來難以彌補的社會後果，也使現代愛爾蘭教會漸漸喪失道德高地，性與道德方面的教誨亦權威不再。到1985年，愛爾蘭才解禁使用安全套及殺精劑。

教宗方濟各於2018年訪問愛爾蘭，其中一個重要舉措正是就愛爾蘭教會醜聞致歉。（Getty）

由禁止女性避孕與墮胎的過去，可見昔日的愛爾蘭女性對於生育可謂全無權利可言。長時間以來，女性既沒法取得避孕工具，亦無墮胎的選擇。而對於未婚女性來說下場更為可悲，她們正是往往被送到教會的母嬰收容所，強迫勞役、強迫分娩、強迫骨肉分離，在分娩過程中更不獲任何止痛工具，以示「贖罪」。更諷刺的是，調查報告中也證實這些未婚媽媽包括因姦成孕及亂倫的個案。

除了「母嬰之家」的悲劇，跟不少歐洲天主教國家一樣，愛爾蘭教會亦發生多宗神職人員性侵案。關於有兒童在教會內遭受性侵的指控在1980年代末開始出現，90年代起愛爾蘭政府開始立案調查，涉案神父多達數百名，受害兒童更數以千計，時間橫跨數十年。除了揭發不少高級神職人員知情包庇，部分人還涉及不當異性戀關係、教會幼兒院虐兒事件等。儘管羅馬教宗方濟各（Pope Francis）2018年8 月訪問愛爾蘭期間，曾為母嬰之家及神職人員性侵等教會「罪行」道歉，惟至今被定罪的案例少之有少。

愛爾蘭的天主教信徒仍佔國內人口近八成，2018年教宗到訪，仍吸引大批信徒夾道歡迎。（Getty）

保守與自由交纏

正如愛爾蘭政府就着這份報告所形容，社會存在着「殘暴的厭女文化」（brutally misogynistic culture）。事實上，愛爾蘭教會過去數十年發生的事，已遠遠超越現今天主教社會依舊爭持的「擁護選擇權」（pro-choice）與「擁護生命權」（pro-life）問題。也正因天主教會深受醜聞困擾，愛爾蘭進入二十一世紀才慢慢踏上去宗教化之路。直至近數年，該國對於墮胎及同性戀等議題才開始鬆綁起來，先是2015年公投通過允許同性婚姻合法，再到2018年公投廢除女性墮胎禁令。

在政治方面，2017年更選出首位同性戀總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），現任兒童部長奧戈爾曼（Roderic O’Gorman）亦為男同志，外界近年都紛紛形容愛爾蘭正進入「後天主教」年代。

神職人員孌童及性侵醜聞，同樣使愛爾蘭教會歷史蒙上陰影。（Getty）

不過，這並不代表整個愛爾蘭社會自此以後決定「向左走」。根據該國人口普查，愛爾蘭天主教人口比例由2011年的84%大幅下跌至2016年的約78%，但已比例高於大多數西歐國家。雖然，圍繞教會數十載的醜聞使如今愛爾蘭教會的權威性大不如前，但擁抱天主教身份的國民仍佔大多數，在同性婚姻、墮胎權近年接連放寬之後，已觸動到保守派人士的神經，質疑左派政策令社會風氣變差，離婚率及輕罪案數目增加。

都柏林聖三一大學愛爾蘭現代史講師Carole Holohan解釋，1990年開始，更多移民及外資進入愛爾蘭，注入更多自由派思想，不論在宗教還是經濟層面，愛爾蘭社會在一兩代之間經歷了急遽的轉變。對於老一輩而言，這轉變倒是來很太快、太壞。