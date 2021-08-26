Nirvana專輯封面男嬰長大成人　控告樂隊搞兒童色情要求賠償

美國傳奇搖滾樂隊Nirvana近日被一名30歲的男子告上法庭，控告他們「對兒童性剝削」。而這名男子，正是樂隊30年前推出的經典專輯，《Nevermind》封面的嬰兒本人。



Nirvana在1991年推出《Nevermind》（從不介意）專輯，成為當年長髮金屬派搖滾樂的經典。專輯封面是一名裸體男嬰，向着用漁鈎掛着的1美元鈔票在水中游泳，有如追逐着鈔票一樣。

圖為2014年4月，Nirvana的現存成員被邀請在一次搖滾樂活動中演出。（Reuters）

這名男嬰名叫埃爾登（Spencer Elden），現年30歲，他要控告Nirvana以追索專輯照片做成對他的傷害。他稱照片「淫穢地展示了他的生殖器官」，認為是兒童色情內容。埃爾登的律師表示，包含那1美元鈔票，照片讓埃爾登「看起來像性工作者」一樣。

埃爾登要求脫樂團餘下的成員、攝影師及製作人員共17人，每人至少賠償15萬美元。

藝術新聞網Artnet報道指出，埃爾登過去曾在《Nevermind》專輯推出10周年、15周年及25周年時，協助拍攝重現水中游泳的姿勢，作為紀念。這次的控告相信緣自成為藝術家後的埃爾登，曾邀請Nirvana出席其舉考的畫展時遭敷衍及拒絕，因而決定提告索償。