精準度遠勝印度神童　日女生15預知夢中12.5個　1天災恐近日應驗

日本女漫畫家竜樹諒（たつき諒），1999年發行的漫畫《我所看到的未來》，記錄自己15個預知夢，神奇的是，夢境一一實現，至今已經命中了12.5個，包括日本阪神大地震、日本311大地震、2020年新冠肺炎疫情等等。



竜樹諒記錄15個夢境，將其集結成《我所看到的未來》於1999年發行，包括天災、名人死亡、疫情等，隨着時間流逝，夢境一一實現，例如日本阪神大地震、日本311大地震、2020年新冠肺炎疫情；竜樹諒也精準預言樂隊Queen的主音Freddie Mercury、英國戴安娜（Diana）王妃等名人逝世。

關於新冠肺炎疫情，竜樹諒1995年夢到，2020年全球出現未知病毒，同年4月在日本達到巔峰，甚至在10年之後會捲土重來，如今夢境應驗一半了，至於會不會再次爆發，將等到2030年才會知道。

另外，竜樹諒的預知夢具有固定時間規律，分別會在15天、5年、10年、15年或30年後發生，目前尚未應驗的剩下富士山火山爆發和橫濱大海嘯，其中竜樹諒1991年8月20日夢到富士山爆發，預言災難會在15年後發生，不過富士山並未在2006年爆發，如今又經過15年，導致不少人憂心富士山會在這幾天爆發；值得一提的是，由於《我所看到的未來》絕版，網絡上一度漲價到10萬日圓以上，如今出版社宣布再版，將重新上市。

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