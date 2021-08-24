水豚「入侵」阿根廷富人社區惹不滿　專家：棲息地銳減才要遷移

阿根廷富人近日被一群不太友善的「新鄰居」給激怒，在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）北部擁有夢幻湖泊的有錢社區，竟被大量水豚給佔據！一些居民的花園和個人財產被破壞，甚至飼養的寵物也遭到攻擊。據專家表示水豚之所以入侵是因為棲息地驟減，是屬於大自然的反撲現象。



水豚是大型齧齒動物，具有群居性，通常10到20隻為一組生活。牠們平時性情溫和極少與同類相爭，也少與其它動物搏鬥，靠機警及躲避求生。但由於這次入侵阿根廷當地富人區的水豚數量太多，因此帶給他們不小的麻煩。

《衛報》報道，布宜諾斯艾利斯北部的「Nordelta」社區住着許多富有人家，而社區建在巴拉那河濕地上，巴拉那河是南美洲僅次於亞馬遜河的第二重要大河，因此社區擁有的夢幻湖泊景致吸引許多有錢人住進。

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然而最近幾週當地來了一批不速之客，社區竟遭到水豚入侵，修剪整齊的草坪被破壞，水豚還咬傷了狗，甚至引發交通事故！而牠們除了破壞家園外，本身的排泄物也成為一個令人頭痛的問題，當地人忍無可忍甚至拿起獵槍對準水豚，要給他們好看，不過其他阿根廷人卻透過社交媒體來發起保護水豚運動，當地野生動物官員甚至禁止居民和水豚接觸。

不過到底是誰入侵誰，這件事還有待釐清。著名生態學家維亞爾（Enrique Viale）就指出「情況正好相反」，應該是社區先破壞了水豚的生態系統，導致其棲息地變少因而遷移。維亞爾和其他環保人士近10年來都在遊說國會通過法案，避免生態濕地遭到開發，像是這次水豚遷移就是因為環境遭建商開發才造成的現象。

他還補充道，這種建立在溼地的超大型社區剝奪了土地的汲水功能，每當出現極端氣候，最終被洪水淹沒的都是周圍的貧窮社區，一如既往地，最終付出代價的都是窮人。

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