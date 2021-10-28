韓男半裸闖自動洗車屋沖涼影片熱傳　高壓水柱直沖肉身也視作等閒

在使用市面上的自動洗車機時，為了確保駕駛跟乘客的安全，常都會要求車子門窗必須緊閉，以免出現意外。不過最近在國外，卻出現一名反其道而行的男子，讓許多網友議論紛紛。
根據日本媒體「WOW！Korea」報道，韓國社群網站上最近出現一隻影片，片中是一段自動洗車機內部的畫面。
可以看到除了車輛外，竟然還有一位上半身打赤膊的男子站在車外，洗車的同時在區域內四處走動，似乎在清洗自己的身體。
任由高壓水柱直沖肉身 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼
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拍下這段影片的洗車機業者表示，他是有天早上清掃時，發現有很多沒清理的煙蒂垃圾，於是檢查防盜攝影機的畫面，才意外發現這回事。業者指出，洗車機內會釋放高壓水柱，打在人體上應該會非常痛才對，但這位男子卻似乎沒當一回事，看起來也沒受什麼傷。
網友們則認為「這太沒常識了吧，應該要通知警察處理」、「我前幾天才洗車被噴到一下，傷口到現在還在」、「應該要把他做成海報，讓後附註『禁止洗澡』」、「不過看他也是挺享受的」、「也沒傷到其他人還好吧」、「省洗澡錢省成這樣喔」、「這傢伙是真男人」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】