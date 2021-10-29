英國姊妹海邊撒亡父骨灰　一陣詭異大風令她們「吃了爸爸」

英國一對姊妹為了完成父親的遺願，準備將亡父的骨灰撒進海中，沒想到突然一陣狂風襲來，導致骨灰全被吹到臉上，甚至進到嘴裏，讓原本感傷的兩人忍不住笑了出來。
根據外媒報道，28歲姊姊貝兒（Belle Henry）和22歲妹妹泰拉（Tyla Halls）的47歲父親霍爾斯（Mark Halls）於2020年10月21日離世，1年後兩姊妹決定將父親的骨灰撒進海裏，並拍攝影片記錄這一刻。
突颳起詭異大風 點擊放大瀏覽泰拉「吃掉亡父」一刻▼▼▼
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影片中可見，正當泰拉將骨灰撒進海裏時，突然颳起一陣大風，把骨灰都往回吹，不僅身上變得一片白，骨灰還吹入泰拉嘴中，讓她崩潰大喊：「爸爸進我嘴巴裏了！」
影片在網路上爆紅，目前已吸引超過400萬人次觀看。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】