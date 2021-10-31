萬聖節｜恐怖車尾廂露「半截手腳」疑綁架　途人急報警發現擺烏龍

老爸出事了！英國大曼徹斯特郡（Greater Manchester）厄姆斯頓（Urmston）警方接獲民眾報案，疑似有人遭到綁架，被塞在一輛白色廂型車的後車廂，受害者的半截手腳還露在門外，不斷在空中搖晃狂甩。然而，員警循線找到了一名慈愛的父親家中，才發現這是場萬聖節的大烏龍。



根據《每日郵報》報道，英國49歲男子霍克（Darren Houlker）某天突然在監視器連通的手機APP上看見，竟然有警察在他家庭院，鎮驚的他趕緊衝回家中查看，員警劈頭就問他是不是綁架犯，這時霍克才想起來，他將貨車後車廂門上用假手、假腳做了恐怖的斷肢裝飾，因為實在太像了，才引發這場誤會。警察後來也笑說，這是他接到最棒的任務之一。

霍克說，他通常會把假肢裝飾在車裏，但今年他改變主意，想要直接在車輛外觀上做變化，因為這個星期他用不到這輛貨車，但他一早才剛將假手、假腳裝飾完成，下午就忘記這件事，直接開着廂型貨車到爸爸家送東西，回來之後又去他哥哥家串門子，「因為車子開上路時風很大，我想，那胳膊和腳都會飄動，這可能就是原因，後面人一定以為車廂有人在求救。」

這則貼文已經超過4千人次分享，還登上外媒報道。霍克說，這次萬聖節的惡作劇進行得非常完美，但他沒想到會鬧那麼大，也許有點過火了，但還是蠻有趣的，他之後更打算就維持着這個裝飾，把車子停在車道上。

▼▼▼30日晚蘭桂坊已充滿裝扮的市民▼▼▼

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▼▼▼今年萬聖節最紅裝扮非《魷魚遊戲》莫屬▼▼▼

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