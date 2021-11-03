日本亞馬遜網站貓籠竟獲另類好評　人夫：我被老婆鎖進去20小時

近日日本推特瘋傳一則「三層貓籠」的使用心得，一名男網友表示，家裏透過亞馬遜網購平台買了一款「三層貓籠」，結果貓還沒進去，自己就先被關進去了，原因是他上酒店（即日式夜總會）被老婆發現，因此受到懲罰，心得一出引發網友熱議。



日本亞馬遜平台有一款「三層貓籠」，售價約14,680日圓，主打空間大，貓咪在裡面怎麼活動都可以，貓籠下方還有輪子，可以方便移動，飼主也可以輕鬆打開、關閉，清潔也非常容易。

一名買家為了自家毛孩買了這款貓籠，事後還留下４顆星的「好評使用回饋」，但乍看之下，內容有點奇特。該名買家透露，他有一天騙老婆要加班，結果跑到酒店消費，不幸的是回家後被逮到了，老婆整個氣炸，用鎖頭把他關進貓籠裡。

「很堅固，不管我怎麼努力都逃不出來」 點圖看看相關產品照片及留言▼▼▼

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買家接着說道，「這款貓籠真的製作得很堅固，不管我怎麼努力都還跑不出來，這樣一來，無論貓咪脾氣再怎麼暴躁，牠也逃不出這款貓籠，讓我十分敬佩」。

該名買家語帶戲謔地說，「我想這款產品對貓咪來說應該也很舒適，它足以讓一個成年男子在裏面度過20個小時，品質真的很棒！但我不想再進去了，所以我只給了4顆星喔」。

後來這則評論被其他網友截圖，隨即在Twitter上瘋傳，許多日本網友紛紛表示，「一個非常值得信賴的回饋呢」、「雖然上酒店不誠實有錯，可是為什麼要被關進貓籠裡？」、「這是監禁罪吧」、「原來是一個相當矮小的成年男子」、「到底怎麼進去的」。

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