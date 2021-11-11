喬布斯親手組裝蘋果初代電腦拍賣　以40萬美元成交

蘋果公司（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）和沃伊尼亞克（Steve Wozniak）45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦Apple-1 11月9日於美國的拍賣會以40萬美元出售，較原本估計的60萬美元低。



這台電腦1976年的售價是666.66美元，目前仍然可以使用，外殼由夏威夷特有寇阿相思樹（koa）木材製成。喬布斯和沃伊尼亞克主要將Apple-1當作零件販賣。拍賣商表示，有間電腦商店一次運交約50台，而決定幫其中一些Apple-1製作木製機殼。因此只有小量初代電腦配以木製機殼。

約翰莫蘭拍賣行（John Moran Auctioneers）表示，這台電腦搭載1986 Panasonic監視器螢幕，只經手過兩位主人。首位擁有者是加利福尼亞州蘭喬庫卡蒙加（Rancho Cucamonga）查菲學院（Chaffey College）的教師，1977年賣給了一名學生，後者一直持有。