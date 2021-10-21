南非老闆駕車遇劫　遭連開數槍包括頭部　靠iPhone擋子彈奇蹟保命

最近國外出現一起槍擊案，案中的被害者，雖然一度遭到歹徒瞄準了頭部射擊，最終卻保住了一條命。而讓他能夠檔下槍傷的關鍵，竟然是他隨身攜帶的iPhone。



根據日本媒體「Techinsight」報道，一位南非51歲男子穆夸迪（Max Mqadi），從經營肉舖起家，如今事業有成的他，已經將店面發展成同時擁有餐廳、美髮沙龍和時尚服飾的複合型商場。

食店曾獲選全球最佳餐廳之一 原來華為手機早已成功擋過子彈（點圖了解更多）▼▼▼

+ 15

14日晚上6點55分時，穆夸迪準備要駕車離開商場。不料這時出現兩位持槍的男子，在車邊一左一右包圍在駕駛座上的穆夸迪。歹徒還對着他的手、腳跟頭部開槍。

所幸，穆夸迪當時正在使用iPhone跟人通話，使得瞄準頭部的那發子彈，打在iPhone機身上。雖然iPhone因為受到衝擊讓螢幕出現裂痕，但起碼是保住了穆夸迪的一條命。九死一生的穆夸迪馬上開車衝到人多的街道，再找尋救護車求救。

消息傳出後，許多人紛紛表示「iPhone的品質太好了吧」、「根本是他的守護神」、「iPhone的最佳宣傳」、「救了他的是神，不是iPhone」。而穆夸迪在經過治療後，已經在18日離開醫院，不過南非警方還沒有找到犯人的蹤跡。

【延伸閱讀】巴基斯坦19歲抖音網紅不知手槍有子彈 朝太陽穴開槍鏡頭前爆頭亡（點圖了解更多）▼▼▼

+ 18

【延伸閱讀】抖音用戶示範iPhone AirPods「隱藏用途」 影片狂破2千萬觀看（點圖了解更多）▼▼▼

+ 14

【延伸閱讀】蘋果設計先進？回顧iPhone歷代7個「慢過人」功能（點圖了解更多）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

「給鬼魂一個情人」 大英博物館曝光3500年前古巴比倫驅魔指南

他上「撒鹽哥」牛排館被收141萬元喊太貴 網友反批：炫帳單真沒品

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】