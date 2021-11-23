美國10兄弟姊妹13歲前全跳級上大學　父母公開高效能在家教育法

美國有個大家庭，父母誕下10位小孩，全部都在13歲前「跳級」上大學，讓外界直喊是「天才家庭」。不過家庭中的母親哈汀（Mona Lisa Harding）卻堅持自己的小孩絕對不是天才，會有這麼優異的學業表現，完全要歸功於「高效能」的家庭教育。



根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，哈汀與奇普（Kip）這對夫婦從高中念書時就開始交往，步入社會後結婚，並先後誕下10名小孩。家中的每一個孩子都在13歲前就考取大學入學資格。他們的大女兒17歲就從蒙哥馬利（Montgomery）奧本大學（Auburn University）畢業，並且取得數學學士學位，家中年僅11歲的老么則是在去（2020）年通過大學入學考試，家裏的小孩已有8名兄弟姐妹，在16歲左右的年紀就從大學畢業。

▼▼按圖查看10個「13歲前全跳級上大學」的孩子▼▼

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不僅如此，這些孩子除了在學業上的成績優異之外，事業上更是有非凡的成就，排行第六的兒子，在去年考取律師資格，年僅19歲就成為阿拉巴馬州最年輕的律師，其他兄弟姐妹也擔任一些讓人羨慕的職業，像是醫師、火箭設計師、建築師等。

儘管擁有如此成就，哈汀卻堅持自己的小孩「不是天才」，她認為小孩能有這樣的成績，是因為他們夫妻倆堅持「在家教育」，哈汀認為「在家上學的本質非常高效，比到學校上課還要有效率，而且任何人都做得到」。也因此哈汀與其丈夫正致力於推廣「在家教育」，不僅受邀到美國各地進行演講，也提供有興趣的家庭諮詢服務，並且寫了一本名為《The Brainy Bunch》的書詳述在家教育的方法與技巧。

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